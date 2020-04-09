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Dünya, Koronavirüs

Güney Kore'de en az 74 kişi ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Güney Kore'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp tedavi edilen en az 74 kişiye ikinci kez virüsün bulaştığı bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 09.04.2020
Güney Kore'de en az 74 kişi ikinci kez Kovid-19'a yakalandı Fotoğraf: Jong Hyun Kim/AA

Seul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, KCDC Genel Müdürü Jeong Eun-kyeong, sağlık yetkililerinin ikinci kez koronavirüse yakalanan 74 kişinin hastalığı başkalarına bulaştırma ve bu kişilerin vücutlarının Kovid-19'a karşı antikor üretme durumunu belirlemek için virüs ve serum örneklerini test ettiğini söyledi. 

Öte yandan, yerel basındaki haberlerde, sağlık yetkililerinin ikinci kez virüse yakalananların sayısındaki artıştan endişe duyduğu kaydedildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 423'e yükselmiş, salgın sebebiyle 204 kişi yaşamını yitirmişti.

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