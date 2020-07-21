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Şanlıurfa'da 132 ev karantinaya alındı

Karantina kararı, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından alındı.

Eşber Ayaydın   | 21.07.2020
Şanlıurfa'da 132 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 132 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Ceylanpınar'da 4, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 20, Hilvan'da 7, Karaköprü'de 43, Siverek'te 2, Suruç'ta 11 ve Viranşehir'de 8 olmak üzere 132 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 74 evde karantina süresi sona erdi.

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