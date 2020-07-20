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Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan bir kişinin daha cesedi bulundu

Gevaş ilçesinde meydana gelen olay sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Necat Hazar,Emre Ilıkan   | 20.07.2020
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan bir kişinin daha cesedi bulundu

Van

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sabah yeniden başlatılan çalışmalarda yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 60'a yükseldi.

Ceset, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

- Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

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