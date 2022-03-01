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BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı gündemiyle toplanıyor. BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı gündemiyle toplanıyor.
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Dünya

Biden, liderlerle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Kanada, Japonya, Avrupa ve NATO liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 01.03.2022
Biden, liderlerle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden bugün ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerekçesiz saldırısını görüştü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmeye Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı belirtildi.


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