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Dünya

AB Liderler Zirvesi başladı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "(Rusya'ya yönelik) Yaptırım paketi konusunda birkaç ülkenin kaygıları var. Bu konuda biraz daha çalışılması gerekiyor." dedi.

Ata Ufuk Şeker   | 15.12.2022
AB Liderler Zirvesi başladı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Ukrayna'ya destek, Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı alınacak önlemler, İran ve ABD ile ilişkileri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi başladı.

Zirvenin girişinde konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin toplantının ilk kısmına video konferansla bağlanacağına işaret ederek, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk mali destek paketinin onaylanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketi görüşmelerinin de zirveyle eş zamanlı biçimde üye ülkelerin temsilcileri arasında yapıldığını belirten Michel, "Yaptırım paketi konusunda birkaç ülkenin kaygıları var. Bu konuda biraz daha çalışılması gerekiyor." dedi.

Michel, üye ülkelerin 9'uncu yaptım paketinde uzlaşmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

ABD'deki enflasyonu düşürme yasası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Michel, "Enflasyonu düşürme yasası ABD'nin meşru tercihi. AB şirketlerine bazı muafiyetler almak için ABD ile çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Michel, Amerikan şirketleri ile Avrupalı şirketler arasında rekabetin eşit şartlar altında olmasının önemine işaret ederek, "Kamu destek kurallarımızı uyarlamaya ve bazı AB araçlarını harekete geçirmeye hazırız." dedi.

Yasa hakkında

ABD'de enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasa Avrupa'da tartışma konusu oluyor.

Vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi öngören yasa kapsamında, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

AB, vergi indirimlerini ABD'de üretilen içeriğe bağlı hale getiren yeni düzenlemenin Avrupalı otomobil şirketlerini ve batarya ile yenilenebilir enerji ekipmanları dahil yeşil ekonomi alanındaki üreticileri dezavantajlı hale getireceğinden endişe duyuyor.

Enerji krizi, yüksek enflasyon ve olası resesyon endişeleriyle zor bir dönemden geçen Avrupa için sanayinin geri kalması da temel bir risk olarak öne çıkıyor.

AB Liderler Zirvesi programı

AB Liderler Zirvesi gündemindeki ilk başlık, Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Liderler, savaştaki son gelişmeleri ve özellikle kış aylarında Ukrayna'ya ne tür siyasi, askeri, insani ve mali destek sağlayacaklarını görüşecek. Ukrayna'nın başta enerji olmak üzere savaşta hasar gören altyapısındaki bu eksikliklerin giderilmesi de ele alınacak konular arasında yer alacak.

Liderler, Avrupa'da yaşanan enerji krizini de değerlendirilecek. Önceki zirvelerde enerji alanında alınan kararların uygulanmasını ele alacak liderler, yeni tedbirleri de görüşecek.

Bu çerçevede enerjiye olan talebin azaltılması, elektrik kesintilerinin önlenmesi, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve enerji fiyatlarının düşürülmesine yönelik önlemleri tartışacak olan liderler, AB Komisyonu'nun elektrik piyasalarının yapısal reformuna ilişkin çalışmalarını da gözden geçirecek.

Liderler, dış ilişkiler konusunu da ele alacak. Zirvede, gelişen küresel gelişmeler karşısında transatlantik ilişkilerin durumu hakkında stratejik değerlendirme yapılacak. Özellikle AB-ABD ilişkilerinin güvenlik ve ekonomi boyutlarının görüşüleceği zirvede, ABD'de onaylanan enflasyonu düşürme yasasının Avrupa ülkelerine ve ekonomisine etkisi ile buna karşı yapılacaklar tartışılacak.

Zirvede, güvenlik ve savunma konusu da değerlendirilecek. AB'nin savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik taahhütlerin uygulanmasını ele alacak liderler, zirvenin son kısmında Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus'la ilişkileri değerlendirecek.

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