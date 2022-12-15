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Dünya

İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde enerji konusunda adımlar atılmasını bekliyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yüksek enerji maliyetleri meselesinde ilerleme kaydedilmesini beklediğini söyledi.

Barış Seçkin   | 15.12.2022
İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde enerji konusunda adımlar atılmasını bekliyor

Roma

Meloni, Brüksel'de bugün ve yarın yapılacak yılın son AB Liderler Zirvesi öncesinde, basın mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirveden beklentileri sorulan Başbakan Meloni, "Enerji dosyasında ileriye doğru adımlar atılmasını bekliyorum. Bu konuyla bağlantılı Ukrayna'ya desteğimizi teyit etmeye çağrıldık." dedi.

Meloni, enerji meselesinin teknikten ziyade siyasi olduğunu ve buna etkili yanıtlar verilmesi gerektiğini belirterek, "Konsey, ileriye doğru adım atmaya yönelik gerekenlere sahip ve biz etkili olan ortak çözümler arayacağız." diye konuştu.

İtalya'nın, Akdeniz'de hem Kuzey Afrika ve Akdeniz ülkeleriyle ilişkiler hem enerjide iş birliği hem de düzensiz göç bakımından önemli bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Meloni, "Göç meselesini yapısal düzeyde ele almak istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, hükümetinin kurulduktan kısa süre sonra bütçeyi hazırladığına işaret ederek, son olarak AB Komisyonunun belirttiği görüşün, kendilerinin ciddi bir bütçe hazırladığının onayı olduğunu kaydetti.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) yolsuzluk soruşturmasının sorulması üzerine Meloni, "Senaryo endişe verici. Çıkan haberler asla hayal edemeyeceğimiz bir şeylere işaret ediyor. Bu tür hadiseler karşısında bir reaksiyon gösterilmeli. Herhangi bir indirim yapılmadan sonuna kadar gidilmeli çünkü AB'nin ve milletlerimizin güvenilirliğiyle alakalı bir durum. Yaşananlara tam olarak ışık tutulmasını talep edeceğiz." yanıtını verdi.

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