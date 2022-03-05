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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

PayPal, Ukrayna’daki savaşı protesto etmek için Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı

Online ödeme platformu PayPal, Ukrayna'daki savaş gerekçesiyle Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı.

Mehmet Alaca   | 05.03.2022
PayPal, Ukrayna’daki savaşı protesto etmek için Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı

Ankara

Rus devlet haber ajansı Tass'a göre, PayPal CEO'su Dan Schulman, "Şirket, Ukrayna'daki askeri operasyonu kınama konusunda uluslararası toplumun yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği üyeleri ve ABD başta olmak üzere pek çok ülke Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıklarken, Volkswagen, IKEA, H&M, Siemens gibi büyük şirketler de ülkedeki hizmetlerini durdurdu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da en az 331 sivil öldü ve 675 kişi yaralandı.

1,2 milyondan fazla insanın da komşu ülkelere gitmek zorunda kaldığı aktarıldı.

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