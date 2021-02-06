Euro
8.51
Dolar
7.06
BIST 100
1,527.17
Altın
1,811.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyrut Limanı'nda uzun yıllardır depolanan 52 konteynerlik kimyasal madde Almanya'ya gönderilecek

Alman "Combi Lift" firması tarafından başlatılan çalışmayla kimyasal maddenin Almanya'ya gönderileceği kaydedildi.

Mahmut Geldi   | 06.02.2021
Beyrut Limanı'nda uzun yıllardır depolanan 52 konteynerlik kimyasal madde Almanya'ya gönderilecek

Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda uzun yıllardan beri biriken tehlikeli kimyasal maddelerin tasfiye edilmek üzere Almanya'ya gönderileceği bildirildi.

Almanya'nın Beyrut Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda tehlike saçan 52 konteynerlik kimyasal maddeyle ilgili ilk çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Beyrut kenti için tehlike saçan onlarca konteynerlik kimyasal maddenin uzun yıllardan beri limanda biriktiğine işaret edilen açıklamada, Alman "Combi Lift" firması tarafından başlatılan çalışmayla söz konusu kimyasal maddenin Almanya'ya gönderileceği kaydedildi.

Lübnan makamları, geçen yıl yüksek miktarda amonyum nitratın infilak ettiği Beyrut Limanı'ndaki yanıcı kimyasal maddelerin tahliyesi için kasım ayında Alman Combi Lift şirketiyle 3,6 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Çin, Sinovac'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi
'Çocuklarım, eniştelerim geliyorlardı, eve almadan pencereden konuşuyordum'
'Hastalarımızın gözümüzün önünde eridiğini gördük'
'Eşime dedim ki çocuklara çok iyi bak, belki de bu son nefesimiz'

Benzer haberler

Beyrut Limanı'nda uzun yıllardır depolanan 52 konteynerlik kimyasal madde Almanya'ya gönderilecek

Beyrut Limanı'nda uzun yıllardır depolanan 52 konteynerlik kimyasal madde Almanya'ya gönderilecek

Almanya'da polis 17 yaşındaki Türk kızını ve babasını hastanelik etti

Gurbetçi babasının çalıştığı bölgede fabrika kurdu, ürettiği akıllı aynaları Avrupa'ya satıyor

Merkel'den Rusya değerlendirmesi: Derin görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğu devam ettirmek diplomatik görevdir

Merkel'den Rusya değerlendirmesi: Derin görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğu devam ettirmek diplomatik görevdir
Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi

Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi
Lübnan'da Hizbullah karşıtı Şii aktivist Lokman Slim kaçırılarak öldürüldü

Lübnan'da Hizbullah karşıtı Şii aktivist Lokman Slim kaçırılarak öldürüldü