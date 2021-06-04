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Dünya

Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını yürüten yargıç: 2 ay içinde patlamanın nedeni kesinleşecek

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmayı yürütmekle görevli yargıç Tarık el-Bitar, patlamanın nedeninin 2 ay içinde açıklığa kavuşacağını belirtti.

Gülşen Topçu   | 04.06.2021
Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını yürüten yargıç: 2 ay içinde patlamanın nedeni kesinleşecek

Beyrut

Bitar, başkent Beyrut'taki ofisinde basın mensuplarına soruşturmayla ilgili bilgi verdi. Teknik incelemede sona yaklaşıldığını ve birkaç hafta içinde şüphelilerin dinlenilmesine başlanacağını kaydeden Bitar, 2 ay içinde patlamanın nedeninin kesin ve nihai bir şekilde açıklığa kavuşacağını ifade etti.

Bitar, soruşturmanın halihazırda, "12 numaralı deponun kapısında yapılan kaynak çalışmasının yangına ve patlamaya neden olması, liman içinde kasıtlı terör eylemi düzenlenmesi ya da limanın havadan füzeyle hedef alınması" şeklinde 3 ihtimal üzerinde yoğunlaştığını dile getirdi.

Bitar, 7 yeni ismin tanık listesine eklendiğini, bunların patlama sırasında limanda bulunan ve mucize eseri kurtulan buğday siloları çalışanları olduğunu sözlerine ekledi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 6'sı 15 Nisan'da serbest bırakılmıştı.

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