Dolar
34.92
Euro
36.63
Altın
2,680.56
ETH/USDT
3,861.60
BTC/USDT
99,948.00
BIST 100
10,058.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bodo-Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Aspmyra Stadı'nda Beşiktaş ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Beyaz Saray: New Jersey'deki dron uçuşlarının güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair kanıt yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, New Jersey eyaletinde bir süredir uçan "gizemli" dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Mücahit Oktay  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Beyaz Saray: New Jersey'deki dron uçuşlarının güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair kanıt yok

Washington

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, New Jersey'de haftalardır gündemi işgal eden dron uçuşları konusunda açıklama yaptı.

Kirby, "Şu ana kadar kamu güvenliği riski olduğuna dair hiçbir kanıt görmedik ve ne olduklarını da bilmiyoruz. Bunu hala araştırıyoruz." dedi.

New Jersey eyaletinde gündemi meşgul eden "gizemli" dronlara ilişkin "kesin bir şey söyleyemeyeceğini" belirten Kirby, yapılan araştırmalar sonucu bunların gözlemlendiği raporlarının bazı görüntüleri doğrulayamadığını dile getirdi.

Haftalardır New Jersey üzerinde birçok kişi tarafından gözlendiği rapor edilen "büyük ve gizemli" dronlar konusunda incelemelerin devam ettiğini belirten Kirby, "Bilinen kötü niyetli bir faaliyet olmasa da bildirilen gözlemler otorite boşluğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Kirby, İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) gözlemleri araştırdığını söyledi, ABD Kongresine, "dron tespiti ve bunlara karşı koyma kabiliyetlerini genişletmek" için yasa çıkarma çağrısı yaptı.

Haftalardır gizemi çözülemiyor

ABD Federal Havacılık İdaresine göre, New Jersey'de ilk gizemli dron görüntüleri 18 Kasım'da Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde tespit edilirken, görgü tanıkları insansız hava araçlarının bisiklet veya küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ABD Sahil Güvenliği de söz konusu dronları tespit ettiği yönünde açıklamada bulundu.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, dün söz konusu dronların ABD'nin doğu yakasına yakın bir bölgede, İran'a ait bir gemiden havalandırıldığı iddialarıyla ilgili, "Bunda hiçbir doğruluk payı yok." ifadesini kullanmıştı.

Endişe kaynağı "gizemli" dronlar, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası üzerinde de tespit edilmiş, yerel yetkililer olası bir saldırı ihtimaline karşı bölgedeki uçuşlara kısıtlama getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
ABD: Somali ile Etiyopya arasında imzalanan anlaşmadaki liderliği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
Emine Erdoğan'dan "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Kapanış Programı"na ilişkin paylaşım
İzmir'de tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
AİHM 15 Temmuz'da makineli tüfekle ateş açtığını kabul eden FETÖ'cü Uçar'ın "dayanaktan yoksun" başvurusunu reddetti

Benzer haberler

Beyaz Saray: New Jersey'deki dron uçuşlarının güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair kanıt yok

Beyaz Saray: New Jersey'deki dron uçuşlarının güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair kanıt yok

Nemrut Kalderası karla kaplandı

Kahramanmaraş'ta 24 bin 700 ton zeytin rekoltesi bekleniyor

Doğaseverlerin uğrak noktası Kocadağ Yaylası beyaza büründü

Doğaseverlerin uğrak noktası Kocadağ Yaylası beyaza büründü
Afyonkarahisar'da kar altında yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi

Afyonkarahisar'da kar altında yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet