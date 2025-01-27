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Dünya

Beyaz Saray, Kolombiya'nın ABD'den göçmen taşıyan uçakların inişine izin verdiğini açıkladı

Beyaz Saray, Kolombiya'nın, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen düzensiz göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişini kabul ettiğini bildirdi.

Sercan İrkin  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Beyaz Saray, Kolombiya'nın ABD'den göçmen taşıyan uçakların inişine izin verdiğini açıkladı

Bogota

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, iki ülke arasında gerilime neden olan düzensiz göçmen konusuna ilişkin açıklamada bulundu.

Leavitt, Kolombiya Hükümeti'nin, ABD'ye iade edilen tüm "yasadışı yabancıların" sınırlama veya gecikme olmaksızın ülkeye kabul edilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm şartlarını kabul ettiğini belirtti.

Sözcü Leavitt, Kolombiya'dan gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını ve bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını öngören tarife emirlerinin "ihtiyat olarak saklanacağını ve imzalanmayacağını" bildirdi.

Leavitt, Trump'ın, Kolombiyalı yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını ve Kolombiya'dan gelen mallara uygulanan gümrük denetimlerini, sınır dışı edilen kişilerin bulunduğu ilk uçuş başarıyla tamamlanana kadar devam ettireceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemişti.

Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD'den gelen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatı vermişti.

Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurgulamıştı.

ABD, Kolombia devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması kararı aldığını bildirmişti.

Petro ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın gümrük vergisine misilleme yapacağını açıklamıştı.

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