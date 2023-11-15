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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyaz Saray, İsrail'e Şifa Hastanesi baskını için "yeşil ışık yaktığını" reddetti

Beyaz Saray, İsrail ordusuna Gazze'deki Şifa Hastanesine baskın düzenlemesi için "yeşil ışık yaktığını" reddederek, Tel Aviv'in kendi rızasıyla hareket ettiğini savundu.

Saadet Firdevs Aparı  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Beyaz Saray, İsrail'e Şifa Hastanesi baskını için "yeşil ışık yaktığını" reddetti

Ankara

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, "(İsrail'in) Hastane çevresindeki askeri operasyonlarına onay vermedik." dedi.

ABD'nin hastane baskını için "yeşil ışık yaktığını" reddederek Tel Aviv'in kendi rızasıyla hareket ettiğini savunan Kirby, "Bunlar İsrail'in planladığı askeri operasyonlar ve kendi prosedürlerine uygun olarak yürütüyorlar. ABD bu prosedürlere dahil değil.” ifadelerini kullandı.

Kirby dün, "Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin altındaki tünelleri kullanarak söz konusu hastaneleri saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personelinin, yaralıların ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 650’sini çocuk ve 3 bin 145’i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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