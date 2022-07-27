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Dünya

Beyaz Saray: İran ile nükleer anlaşmaya yakın zamanda dönülmesi uzak ihtimal

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk, İran ile nükleer anlaşmaya yakın gelecekte varılmasının oldukça uzak bir ihtimal olduğunu açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 27.07.2022
Beyaz Saray: İran ile nükleer anlaşmaya yakın zamanda dönülmesi uzak ihtimal

Washington DC

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, McGurk, düşünce kuruluşlarındaki uzmanlarla toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde yol katedilememesinin nedeninin, İranlıların kararsızlığı olduğunu belirten McGurk, İran'ın anlaşmaya yeni maddeler eklemek istediğini ve ABD'nin de bunu yapmayacağını söyledi.

McGurk, nükleer anlaşmaya yakın gelecekte geri dönülmesinin "uzak bir ihtimal" olduğunu vurgulayarak, ABD'nin yaptırımları ve diplomatik tecridi İran'a karşı kullanmaya hazır olduğunu kaydetti.

ABD ile İran arasındaki aracılı müzakereler en son haziranda Katar'da yapılmış ve buradan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, bu ay Orta Doğu'ya yaptığı ziyarette, ABD'nin, İran'ın karar vermesi için sonsuza kadar beklemeyeceğini dile getirmişti.

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