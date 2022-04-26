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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya uçaksavar tank vermesini memnuniyetle karşılıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Almanya'nın Ukrayna'ya "Gepard" tipi uçaksavar tank vereceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 26.04.2022
Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya uçaksavar tank vermesini memnuniyetle karşılıyoruz

Washington DC

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Almanya'da 40'tan fazla ülkeden mevkidaşıyla Ukrayna konusunda görüşme yaptığını belirten Psaki, burada Ukrayna'ya askeri yardımın sağlanmaya devam edilmesinin öneminin vurgulandığını aktardı. Psaki, "Alman ortaklarımızın Ukrayna'ya 50 Gepard uçaksavar sistemi göndereceklerine ilişkin önemli açıklamalarını memnuniyetle karşıladık. Ayrıca İngiltere, Ukrayna'ya ek uçaksavar desteği sağlayacağını, Kanada da Ukrayna'ya zırhlı araçlar göndereceğini açıkladı." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19'a yakalanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin bir soruya Psaki, "Biden, dün Kovid-19 testi yaptırdı ve sonucu negatif çıktı." yanıtını verdi.

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