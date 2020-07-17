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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 63 bini geçti

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 199 artarak 63 bin 238'e yükseldi.

Şerife Çetin   | 17.07.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 63 bini geçti

Brüksel

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 199 artarak 63 bin 238'e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 artarak 9 bin 795'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 199 artarak 63 bin 238'e ulaştığı belirtildi.

Vakalardaki artış hızının tekrar ivme kazanmaya başladığına dikkati çeken Sağlık ve Göç Politikaları Bakanı Maggie de Block, durumun çok yakından takip edileceğini, hızlı artışın sürmesi halinde tecrit politikalarında tekrar sıkılaşmaya gidilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti.

Vakaların 7-13 Temmuz tarihlerinde ortalama yüzde 32 arttığına dikkati çeken Virolog Marc Van Ranst ise, bu artışın ikinci dalganın yaklaştığına işaret ettiğini söyledi.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.

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