Çekmeköy'de öğretmenini bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi hakkında 126 yıla kadar hapis istemi Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, 2 kişiyi de yaralayan lise öğrencisi F.S.B. hakkında 3 ayrı suçtan toplam 126 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, F.S.B'nin olay günü okulun bahçe kapısından içeri girerek hangi öğretmenin hangi gün ve saatte hangi sınıfta derste bulunduğunu gösteren ders programı dosyalarını incelediği belirtilerek, şüpheli çocuğun hareketlerinin hedef belirlemeye yönelik olduğu ifade edildi.

İddianamede, F.S.B'nin öğretmen Fatma Nur Çelik'in ders verdiği 206 nolu sınıfa girdiği, hiçbir uyarı ya da tartışma yaşamadan doğrudan masasında oturan Çelik'e yöneldiği, 4-5 bıçak darbesiyle sırt bölgesinden saldırdıktan sonra sınıftan hızla çıktığı anlatıldı.

Olay sonrasına ilişkin görüntülere değinilen iddianamede, öğretmen Çelik'in sınıftan çıktıktan sonra bir süre koridorda ayakta kalmaya çalıştığı ve duvara tutunarak ilerlediği, vücudunun özellikle sırt ve sol kürek kemiği civarında yoğun kanama olduğu, kaldırıldığı hastanede aynı gün vefat ettiği aktarıldı.

İddianamede, F.S.B'nin olay günü ders programını inceleyerek öğretmenlerin yerlerini tespit etmesi, ardından doğrudan 206 nolu sınıfa yönelmesi, sınıfa girdikten sonra herhangi bir tartışma, uyarı veya ani gelişen bir durum olmaksızın doğrudan Çelik'i hedef alması dikkate alınarak, saldırının ani bir refleks değil, yoğunluk ve devamlılık gösteren bir icra hareketi olduğu değerlendirmesi yapıldı. F.S.B'nin eyleminin olay anında doğmuş ani ve geçici öfke patlamasının ürünü olmadığı, aksine aylar öncesine yayılan, giderek derinleşen, zihinsel olarak beslenen ve nihayet somut icra hareketine dönüştürülen süreç sonunda gerçekleştiği vurgulandı.

Rehberlik ve psikiyatri raporları

Okul rehberlik birimince 2025 yılı başlarından itibaren düzenlenen görüşme ve yönlendirme formlarında F.S.B'nin içe kapanma, kendine zarar verme, yoğun öfke, davranış bozulması, çevreye uyum güçlüğü ve psikiyatrik destek ihtiyacı nedeniyle izlem altına alındığı aktarılan iddianamede, F.S.B'nin bu görüşmelerde sesler duyduğunu, bu seslerin kendisine zarar verici telkinlerde bulunduğunu anlattığı, başka aşamada ise rehber öğretmenine "Birisini öldürmek istiyorum." biçiminde beyanda bulunduğu, bu beyan üzerine ailenin tekrar çağrıldığı ve psikiyatrik sevk sürecinin işletildiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sağlık kurulu raporunda ise F.S.B'nin zaman zaman reddedilmiş ve kırgın hissettiğini, zira okula devam edememesini depresif duygularının nedenlerinden biri olarak gördüğünü ifade ettiği, okuldan uzak kalması sebebiyle öğretmenlerle ilgili husumet, kırgınlık ve dışlama algısını zihninde büyüttüğü değerlendirmesine yer verildi.

Bu sağlık kurulu raporu incelendiğinde F.S.B'nin olaydan önceki süreçte psikiyatrik şikayetlerle "ses duyma", "siluet görme" gibi yaşantılar tarif ettiği ancak yapılan değerlendirmelerde bu yaşantıların psikotik bozukluk düzeyine ulaşmadığı, kişinin gerçeği değerlendirme yetisinin, muhakeme ve davranışlarını yönlendirme kabiliyetinin korunduğunun açıkça belirlendiği kaydedildi.

Olay tarihinde F.S.B'nin fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun altı çizilen iddianamede, yine aynı sağlık kurulu raporunda eylemin ani gelişen kontrolsüz davranıştan ziyade, hazırlık, gizleme ve hedefe yönelme unsurları içeren planlı davranış örüntüsü gösterdiğinin ifade edildiği belirtildi.

Şiddet içerikli oyun ve film tespiti

F.S.B'nin tedavisinin olaydan kısa süre önce sonlanması ve yeniden serbest sosyal çevreye dönmesiyle aynı tarihte dijital kayıtlarda "Hatred Mass Murderer Mode" adlı kitlesel öldürme temalı oyun içeriği ile "Once Upon a Time in High School" isimli okul ve şiddet eksenli film içeriğine ilişkin videolar izlediğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu hususların tasarlamanın değerlendirilmesinde önem verilen suç kararından sonra geçen süre içinde F.S.B'nin zihinsel olarak fiili işleyeceği sahneyi kurması, öldürme düşüncesini besleyen araç ve imgelerle meşgul olması, kararından dönmeyip aksine onu derinleştirmesi ölçütleriyle paralel olduğu vurgulandı.

Ayrıca, F.S.B'nin YouTube'da "Hatred-Mass Murderer Mode" isimli oyunu olay tarihinden kısa süre önce izlediği ve oyunun içeriğinin, fail merkezli, yoğun nefret duygusu üzerine kurulu ve sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin kitlesel öldürme eylemlerini esas alan kurguya sahip olduğu, oyun karakterinin çeşitli öldürücü araçlar kullanarak rastgele kişileri hedef aldığı ve öldürmenin başlı başına amaç haline getirildiği tespitine yer verildi.

İddianamede, F.S.B'nin eyleminin toplumun ortak vicdanını sarsacak nitelikte olduğu ve insan hayatını araçsallaştırdığı, öldürmeyi başlı başına amaç haline getirdiği kaydedildi.

Ayrıca iddianamede, F.S.B'nin öğretmenler Z.A. ve B.A'yı bıçakla hafif şekilde yaraladığı, öğrenciler S.K, K.A, B.R.A, M.A, A.D, M.B. ile öğretmen Ş.G'ye ise bıçakla saldırmaya çalıştığı, içlerinden bazılarını da bıçakla kovaladığı aktarıldı.

F.S.B'nin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme", "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından 126 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcılık, iddianameyi çocuk ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Olay

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik (44), Z.A. (52) ve B.A'yı bıçakla yaralamıştı.

Öğretmenlerden Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B, "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmıştı.