Galatasaray'dan sakatlığı bulunan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama Galatasaray Kulübü tedavisi devam eden Victor Osimhen, Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla ve dünkü idmanda sakatlanan Günay Güvenç'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen'in bugün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı belirtilerek, "Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti." denildi.

Asprilla'nın tedavisinin devam ettiğine yer verilen açıklamada, "Asprilla'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Dünkü idmanda iç yan bağında zorlanma tespit edilen Günay Güvenç'in ise günü tedaviyle geçirdiği aktarıldı.