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Dünya, Koronavirüs

ABD, Kovid-19 nedeniyle 'kruvaziyerlerin ülkeye giriş yasağını' eylül sonuna kadar uzattı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Florida başta olmak üzere çok sayıda eyalette uygulanılan "kruvaziyerlerin giriş yasağı" eylül sonuna kadar uzatıldı.

Nuri Aydın   | 17.07.2020
ABD, Kovid-19 nedeniyle 'kruvaziyerlerin ülkeye giriş yasağını' eylül sonuna kadar uzattı Fotoğraf: Eva Marie Uzcategui Trinkl/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezince (CDC) yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının arttığı hatırlatıldı. 

Bu nedenle 24 Temmuz'da sona ermesi planlanan kruvaziyer giriş yasağının, Florida dahil birçok eyalette eylül sonuna kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, kararın 250 veya daha fazla yolcu taşıyabilen gemileri kapsadığı kaydedildi.

Kovid-19'un söz konusu gemilere bulaşmasına engel olunamadığı vurgulanan açıklamada, kruvaziyerlerin az sayıda mürettebatla çalışmasına karşın buraların kentlerden daha kalabalık olduğu ve salgın açısından büyük riskler oluşturduğu bildirildi.

ABD'de Kovid-19 salgını tırmanışa geçerken ve salgına bağlı ölü sayılarında son bir haftada yaklaşık yüzde 20'lik artış görüldü.

Ülkede 3 milyon 695 bin 469 kişide virüse rastlanırken, Kovid-19 nedeniyle 141 bin 124 kişi öldü.

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ABD, Kovid-19 nedeniyle 'kruvaziyerlerin ülkeye giriş yasağını' eylül sonuna kadar uzattı

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