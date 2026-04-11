Ankara'da mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Dempa Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait su tankerlerinin de destek verdiği yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki deponun kullanılmaz hale geldiği yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

