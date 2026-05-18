Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off final serisi heyecanı yarın başlayacak

Emre Doğan
18 Mayıs 2026•Güncelleme: 18 Mayıs 2026
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı, saat 19.00'da başlayacak.
Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.
Serinin ilk 2 müsabakası, normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Parmos Bordo BK'nin ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise sezonu üçüncü basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak.
Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Parmos Bordo BK-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
21 Mayıs Perşembe:
19.00 Parmos Bordo BK-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
24 Mayıs Pazar:
19.00 Gaziantep Basketbol-Parmos Bordo BK (Karataş Şahinbey)