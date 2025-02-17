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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika'da İsrail Dışişleri Bakanı hakkında ülkeyi ziyareti öncesinde UCM'ye şikayette bulunuldu

Belçika'da Hind Rajab Vakfı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında işlenen "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar hakkında ülkeyi ziyareti öncesinde Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayette bulundu.

Melike Pala  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Belçika'da İsrail Dışişleri Bakanı hakkında ülkeyi ziyareti öncesinde UCM'ye şikayette bulunuldu

Ankara

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Saar'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "kıdemli bir üyesi ve karar alma mekanizmasının kilit isimlerinden olduğuna" işaret edilerek, "Filistinli sivillere yönelik kitlesel yerinden etme, toplu cezalandırma ve sistematik saldırılara yol açan politikaların şekillendirilmesi ve uygulanmasında merkezi bir rol oynamıştır." ifadesine yer verildi.

Saar'ın kamuoyu açıklamaları ve onayladığı politikaların "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara doğrudan ve dolaylı katılım" anlamına geldiği belirtilen açıklamada bunların ayrıca "şiddete teşvike ve uluslararası adalet mekanizmalarının engellenmesine" yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, Saar'ın, Roma Statüsü'nün "toplu cezalandırma ve zorla yerinden edilmeyi", "açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılmasını" ve "zulüm ve sistematik baskıyı" yasaklayan ilgili maddelerini ihlal ettiği kaydedildi.

Acil eylem çağrısı

Saar'ın Brüksel'i ziyaret edeceğinin anımsatıldığı açıklamada, "Roma Statüsü'nü imzalayan Belçika'nın UCM ile işbirliği yapma ve ciddi uluslararası suçlarla itham edilen kişilere karşı harekete geçme konusunda yasal bir yükümlülüğü bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Belçikalı yetkililerin harekete geçmeye çağrıldığı açıklamada, "Şüpheli bir savaş suçlusunun Brüksel'i ziyaret etmesine izin vermek, uluslararası hukuki taahhütlere ve adaletin temel ilkelerine ihanet olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze'de İsrail güçleri tarafından öldürülen 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Rajab adına açılan Vakıf, daha önce de Gazze'deki "savaş suçları" nedeniyle 1000 İsrail askerine karşı UCM'ye şikayette bulunmuştu.

AB-İsrail Ortaklık Konseyi 24 Şubat'ta toplanacak

İsrailli yetkililer ve AB liderlerinin davetli olduğu AB-İsrail Ortaklık Konseyi, Gazze ve bölgedeki durumu ele almak üzere 24 Şubat'ta toplanacak.

Bir süredir AB içindeki bazı kesimler, en son 2022'de toplanan ve AB'nin İsrail ile ortaklığını 2. maddesinde yer alan insan haklarına saygı şartına bağlayan AB-İsrail Ortaklık Konseyinin kurucu anlaşmasının feshedilmesi çağrısında bulunuyor.

AB ise Konseyi, Gazze'deki gelişmeleri birebir ele alma ve İsrailli muhataplara mevcut eleştirileri iletmek için platform olarak toplayacağını ifade ediyor.

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