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Dünya, Koronavirüs

Belçika, İngiltere ile hava ve demir yolu ulaşımını durduruyor

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 20.12.2020
Belçika, İngiltere ile hava ve demir yolu ulaşımını durduruyor

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

De Croo, televizyon programında yaptığı açıklamasında, İngiltere'den uçak veya trenle Belçika'ya gelecek kişilere sınırların gece yarısından itibaren geçici olarak kapatılacağını söyledi.

İngiltere'nin güneyinde görülen ve daha çabuk bulaştığı belirtilen yeni bir virüs hakkında bilimsel istişarelerde bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade eden De Croo, 24 saatlik sürenin uzatılabileceğini kaydetti.

De Croo, "Mutasyonla veya yeni virüs türünün Avrupa ana karasına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili cevapsız birçok soru var." dedi.

Hollanda da uçuşları durdurmuştu

Hollanda hükümeti de dün gece İngiltere ile uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladığını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıklamıştı.

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