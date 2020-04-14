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Spor

Trabzonspor'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Selçuk Kılıç   | 14.04.2020
Trabzonspor'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün onur üyesi ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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