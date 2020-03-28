Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD’de 5 dakikada sonuç veren 'koronavirüs test kiti' geliştirildi

Beş dakika içinde kişinin koronavirüs sonucunu veren test kitinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA), acil kullanım izni aldığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 28.03.2020
ABD’de 5 dakikada sonuç veren 'koronavirüs test kiti' geliştirildi

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Medikal cihazlar üreticisi Abbott tarafından yapılan açıklamada, şirketin laboratuvarlarında geliştirilen “Abbott ID NOW COVID-19” olarak adlandırılan test kitinin koronavirüsün genom dizilişlerini test ederek en hızlı moleküler test sağladığı ve 5 dakika içerisinde koronavirüs sonucunu verdiği belirtildi. 

Test kitinin 5 dakika içinde kişinin koronavirüs pozitif olduğunu, en geç 13 dakika içinde de negatif olduğunu test edebildiğine dikkat çekilen açıklamada, test kiti platformunun FDA'dan acil kullanım izni aldığı, yaklaşık 3 kg ağırlığında ve tost makinesi büyüklüğünde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, koronavirüs test kitinin, salgınla mücadele için alternatif bir test teknolojisi sunduğunun belirtildiği açıklamada, kolay taşınabilirliğinden dolayı en çok ihtiyaç duyulan klinik gibi yerlerde konuşlandırabileceği vurgulandı.

Testlerin, Kovid-19 salgınının kontrolünde önemli bir aşama olmaya devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren ABD sağlık sistemi için günlük 50 bin adet üretime geçileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma
İran'da Kovid-19'u yenen 102 yaşındaki hasta taburcu edildi
ABD’de 5 dakikada sonuç veren 'koronavirüs test kiti' geliştirildi

Benzer haberler

Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma

Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma

ABD’de 5 dakikada sonuç veren 'koronavirüs test kiti' geliştirildi

Savcılıklar 'koronavirüs soruşturmaları' kapsamında 372 kişi hakkında işlem yaptı

Salgın korkusu varolan psikiyatrik hastalıkları tetikliyor

Salgın korkusu varolan psikiyatrik hastalıkları tetikliyor
En ücra köylere giderek dışarı çıkamayan yaşlıların evlerini temizliyorlar

En ücra köylere giderek dışarı çıkamayan yaşlıların evlerini temizliyorlar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk