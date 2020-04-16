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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya, Koronavirüs

Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Japonya’da, yeni tip koronavirüse karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.04.2020
Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı  OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını açıkladı.

Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800’e, ölü sayısı 195’e yükseldi.

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