Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Japonya’da, yeni tip koronavirüse karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.
Tokyo
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Japonya Başbakanı Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını açıkladı.
Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800’e, ölü sayısı 195’e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.