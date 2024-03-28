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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika hükümeti Filistin devletini tanımayı görüşecek

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, İsrail'e Gazze'de sivilleri ve çocukları aç bırakma politikasını terk etmesi çağrısında bulunarak, Belçika hükümetinin yarın Filistin devletini tanımayı görüşeceğini bildirdi.

Feyzullah Yarımbaş  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Belçika hükümeti Filistin devletini tanımayı görüşecek

Ankara

Gennez, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail sivilleri ve çocukları aç bırakmayı durdurmalı, Gazze'ye yeterli insani yardım girişine izin vermeli." çağrısı yaptı.

Güney Afrika'nın başvurusu üzerine Uluslararası Adalet Divanının (UAD) soykırım davasında İsrail aleyhine aldığı ilave tedbir kararlarına işaret eden Gennez, "UAD kararları açık. Açlığın savaş silahı olarak kullanılması uluslararası hukukun alenen ihlalidir. Uluslararası baskıyı sürdürmeliyiz. Filistin devletinin tanınması yarın hükümetin gündeminde olacak." ifadesini kullandı.

UAD bugünkü ilave tedbir kararlarında İsrail’in, Gazze’ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlamasına ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesine hükmetmişti.

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