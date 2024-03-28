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Dünya

ABD'li bir çift, İsrail'i destekleyen markaları saptayan "DisOccupied" internet sitesini kurdu

ABD'de Filistin ve Keşmir asıllı genç bir çift, İsrailli özel şirketlere ait markaları saptayarak tüketicilerin bu markaları boykot etmesini kolaylaştıran bir internet sitesi geliştirdi.

Sercan İrkin, Aleyna Çil  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
ABD'li bir çift, İsrail'i destekleyen markaları saptayan "DisOccupied" internet sitesini kurdu

İstanbul

TRT World, X sosyal medya platformunda Shehzad ve Nadia isimli girişimci çiftle yapılan röportajın videosunu paylaştı.

Filistin asıllı Nadia, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Filistin halkı için sosyal medyada fotoğraf paylaşmaktan daha fazlasını yapmak istediğini ve eşi Shehzad ile "DisOccupied" isimli bir internet sitesi geliştirdiğini belirtti.

Siteyi geliştirme sürecinde Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi'ne (AIPAC) destek veren şirketleri tespit etmek için yüzlerce saat harcadıklarını kaydeden Shehzad, "Vermek istediğimiz mesaj, tüketme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz." dedi.

Nadia, "Zekat öderken bir yandan da soykırıma ortak olan şirketleri destekliyor olabilirsiniz." uyarısında bulundu.

Siyonist kuruluşların yasa dışı İsrailli yerleşimleri fonlamak için harcadığı paranın büyük kısmının özel sermayeden geldiğine dikkati çeken Shehzad, sitelerinde söz konusu markaları teşhir ettiklerini ifade etti.

Nadia, İsrail'i destekleyen markaları boykot etmeyi kolaylaştıran "DisOccupied" sitesinin uygulama versiyonun da hazırlık sürecinde olduğunu duyurdu.

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