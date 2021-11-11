Dolar
9.85
Euro
11.32
Altın
1,849.25
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,624.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 aşılarının takviye dozu 2022'de herkese yapılacak

Belçika hükümeti, Kovid-19 aşılarının takviye dozunu tüm yaş gruplarına 2022'den itibaren uygulama kararı aldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 11.11.2021
Belçika'da Kovid-19 aşılarının takviye dozu 2022'de herkese yapılacak

BRÜKSEL

Belçika'daki federal ve bölgesel hükümetlerin sağlık bakanları, Kovid-19 aşılarının takviye veya hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü dozu için yeni bir aşılama kampanyasının başlatılmasını görüştü.

Sağlık bakanlarının toplantısının ardından yapılan açıklamada, toplumun tüm kesimlerine gelecek yıldan itibaren üçüncü dozların uygulanacağı bildirildi.

Refah, Sağlık ve Aile Bakanı Wouter Beke, "2022'de herkese ilave doz uygulanması için hazırlanmalıyız. Virüs bitmedi ve daha da bulaşıcı. Aşılar virüse karşı bize koruma sağlıyor. İki doz yeterli değil. Bu nedenle üçüncü dozu vermemiz önemli." dedi.

Belçika'da şu anda 65 yaş üzerindeki kişilere, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı bulunanlara ve sağlık çalışanlarına takviye veya hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz Kovid-19 aşıları yapılıyor.

Hükümet, tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısını yaptıranların da takviye dozu alabileceğine yönelik kararı bu hafta başında almıştı.

Avrupa ülkelerinin bir kısmı, son haftalarda vaka sayılarındaki artış üzerine aşıların etkisinin azaldığı gerekçesiyle üçüncü dozları herkese açmaya başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 aşılarının takviye dozu 2022'de herkese yapılacak
'18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir'
Türkiye'de 27 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 757 bin 417’ye çıktı

Benzer haberler

Belçika'da Kovid-19 aşılarının takviye dozu 2022'de herkese yapılacak

Belçika'da Kovid-19 aşılarının takviye dozu 2022'de herkese yapılacak

Kovid-19 kızamıkla mücadeleyi sekteye uğratabilir uyarısı

Türkiye'de 27 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu

ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 757 bin 417’ye çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 757 bin 417’ye çıktı
Belçika Kovid-19 aşısında takviye dozu herkese sunmaya hazırlanıyor

Belçika Kovid-19 aşısında takviye dozu herkese sunmaya hazırlanıyor