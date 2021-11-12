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Dünya

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Filistin'deki kötüleşen insani durumdan endişeli

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Filistin'deki kötüleşen insani durumdan büyük endişe duyulduğunu bildirdi.

Bayram Altuğ   | 12.11.2021
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Filistin'deki kötüleşen insani durumdan endişeli Fotoğraf: Hisham K. K. Abu Shaqra/AA

Cenevre

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada Genel Başkan Francesco Rocca'nın, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya ziyarette bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Filistinlilerin, uzun süredir devam eden İsrail işgali ve şiddetin sürekli tırmanmasından muzdarip olduğunun altı çizildi.

Filistin'in sosyo-ekonomik çöküş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da dahil olmak üzere çok sayıda krizle karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, ülkede elektrik ve su temini de dahil olmak üzere birçok alanda sorunlar olduğu anımsatıldı.

Devam eden ablukadan dolayı başta Gazze'de olmak üzere ülke genelinde ciddi gıda, su, yakıt ve ilaç kıtlığı yaşandığı ve bu nedenle milyonlarca Filistinlinin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı vurgulanan açıklamada, "OCHA'ya göre, 2,4 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç." ifadesi kullanıldı.

IFRC Genel Başkan Francesco Rocca, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Filistin'deki insani durum hakkında derinden endişe duyuyorum. Üst üste binen pek çok kriz yerel toplulukların sınırlarını zorluyor." dedi.

Rocca, Filistin Kızılay Birliği'nin (PRCS) çalışmalarına övgüde bulunarak, ziyaret esnasında Filistin Dışişleri Bakanı ile "yasal statü anlaşması" imzaladıklarını kaydetti.

PRCS Başkanı Yunus el-Katip ise anlaşmaya ilişkin, "Yasal statü anlaşmasının imzalanması, IFRC'nin PRCS'ye uzun süredir devam eden desteğinin ve dayanışmasının bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

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