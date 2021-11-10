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Dünya, Koronavirüs

Belçika Kovid-19 aşısında takviye dozu herkese sunmaya hazırlanıyor

Belçika hükümetinin, yeni tip koronavirüs aşılarının üçüncü dozlarını ülkede yaşayan herkesin yaptırabilmesi için karar alması bekleniyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 10.11.2021
Belçika Kovid-19 aşısında takviye dozu herkese sunmaya hazırlanıyor

Brüksel

Belçika Refah, Sağlık ve Aile Bakanı Wouter Beke, kamu sağlığından sorumlu bakanların yaptığı toplantının bitiminde, üçüncü dozlar konusunda "küresel bir vizyon" geliştirmek üzere anlaştıklarını açıkladı.

Hükümetin bu ay sonunda takviye aşı programının detaylarını kararlaştıracağını bildiren Beke, aşı merkezlerinin talep ettiği şekilde belirsizliğin böylece ortadan kaldırılacağını aktardı.

Belçika'da şu anda 65 yaş üzerindeki kişilere, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı bulunanlara ve sağlık çalışanlarına takviye veya hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz Kovid-19 aşıları yapılıyor.

Hükümet, tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısını yaptıranların da takviye dozu alabileceğine yönelik kararı bu hafta başında almıştı.

Avrupa ülkelerinin bir kısmı, son haftalarda vaka sayılarındaki artış üzerine aşıların etkisinin azaldığı gerekçesiyle üçüncü dozları herkese açmaya başladı.

Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Avusturya gibi ülkelerde takviye dozları isteyen herkes yaptırabiliyor. Fransa'da ise 15 Aralık'tan itibaren aşı sertifikası almak isteyen 65 yaş üstü kişiler için üçüncü doz zorunlu hale gelecek, 50-64 yaş grubu ise gelecek aydan itibaren üçüncü dozu alabilecek.

Belçika da vaka sayılarının son haftalarda ciddi artış gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede günlük vaka sayısı ortalama 8 bin civarına, günlük ölüm sayısı ise 22'ye yükseldi.

Salgında durumun kötüleşmesi üzerine Belçikalı sağlık yetkilileri, hastanelerden yoğun bakım yataklarının üçte birini Kovid-19 hastaları için ayırmalarını istedi. Ancak artan sayılara rağmen Belçika hükümeti yeniden sıkı tedbirler almayı henüz planlamıyor.

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