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Dünya

Belçika, enerji şirketlerinden 3,1 milyar avro kriz vergisi toplayacak

Ülkede kış aylarında gaz ve elektrik faturalarına ek indirim yapılacak.

Ata Ufuk Şeker   | 11.10.2022
Belçika, enerji şirketlerinden 3,1 milyar avro kriz vergisi toplayacak

Brüksel

Belçika, yüksek kar elde eden elektrik üreticileri ile fosil yakıt şirketlerinden toplam 3,1 milyar avroluk vergi toplayacak.

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, sosyal medya hesabından, enerji krizi nedeniyle ülkedeki elektrik üreticileri ve fosil yakıt firmalarından kriz katkısı alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Ocak 2022 ile Haziran 2023 dönemindeki 18 ayda elektrik üretim sektörünün fazla karından 2,2 milyar vergi alınacağına işaret eden Van der Straeten, yüksek fiyatların devam etmesi halinde bu uygulamanın 6 ay daha uzatılacağını belirtti.

Van der Straeten, gaz ve petrol şirketlerinden de dayanışma katkısı olarak 900 milyon avro toplanacağına dikkati çekerek, "Enerji şirketlerinden toplam 3,1 milyar avro kriz katkısı alınacak." ifadesini kullandı.

Kriz katkısı sayesinde hanelere sağlanacak enerji fatura yardımının mart ayına kadar uzatıldığını dile getiren Van der Straeten, böylece ülkede gaz ve elektrik faturalarında ocak, şubat ve mart ayları için toplam 588 avroluk ek bir indirim sağlanacağını vurguladı.

Van der Straeten, hükümetin bu kış döneminde hanelere gaz ve elektik faturaları için toplam 980 avro yardım vereceğine işaret etti.

Enerji faturalarında yapısal reform da yapacaklarına dikkati çeken Van der Straeten, elektrik ve gazdaki KDV oranını kalıcı olarak yüzde 6'ya indirecekleri bilgisini verdi.

Belçika hükümeti, kasım ve aralık aylarında hane başına aylık 135 avro doğal gaz ve 61 avro da elektrik yardımında bulunulmasına karar vermişti. Söz konusu yardımla hanelere 2 ay için aylık 196 avro enerji katkısı verilecekti.

Son kararla, bu uygulama 3 ay daha uzatılarak toplam 5 aya çıkarılmış oldu.

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