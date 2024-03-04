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Dünya

Belçika Başbakanı De Croo, "düzinelerce Rus diplomatın sınır dışı edildiğini" söyledi

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, son aylarda "casus olduğu açık olan düzinelerce sözde Rus diplomatın" sınır dışı edildiğini belirtti.

Melike Pala  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Belçika Başbakanı De Croo, "düzinelerce Rus diplomatın sınır dışı edildiğini" söyledi

Ankara

Belçika'da Fransızca yayın yapan RTL televizyonuna açıklamalarda bulunan De Croo, ülkesinin, Rusya'nın "demokrasiyi istikrarsızlaştırma girişimlerinden" korkması gerekip gerekmediği sorusuna "bu girişimlerin zaten gerçekleşmekte olduğu" yanıtını verdi.

De Croo, "Belçika, geçtiğimiz aylarda düzinelerce sözde Rus diplomatı, ülkeden sınır dışı etti." dedi.

Söz konusu kişilerin casus olup olmadığına ilişkin soru üzerine De Croo, "Bu çok açık, evet." ifadesini kullandı.

Rusya'ya "siber saldırı ve dezenformasyon" suçlamaları

De Croo, Rusya'nın Belçika'ya siber saldırılarda da bulunduğunu ifade ederek, "Rusya'ya karşı tavır aldığımızda, internet sitelerimizin ilerleyen saatlerde sıklıkla siber saldırıların hedefi haline geldiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, Belçika'da çok sayıda dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü savunan De Croo, şunları kaydetti:

"Örneğin; Jürgen Conings'in (2021'de birliğinden ağır silahlar çalarak firari olan, 'terör tehdidi' oluşturduğu belirtilen ve ardından ölü bulunan aşırı sağcı asker) arandığı zamanlarda, güvenlik servislerimizin hassas anlarda organize dezenformasyon kampanyaları yürütüldüğüne dair şüpheleri vardı."

Ukrayna'ya yardımlar, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarıyla sağlanıyor

De Croo, Ukrayna'ya yardımların finansmanının Rusya'nın Belçika'daki dondurulmuş varlıklarından sağlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"(Ukrayna'ya yardımları) Ödeyen Putin'dir. Belçika, akıllıca bir çözüm buldu; Ukrayna'ya yapılan yardım, Vladimir Putin'in Belçika'daki parasının vergilendirilmesiyle ödeniyor. Rusya'nın, Belçika'da dondurulmuş yüz milyarlarca varlığı var ve Ukrayna'ya yapılan yardım, bu paranın vergileriyle ödeniyor. Yani yardım, Belçikalı vergi mükellefleri tarafından finanse edilmiyor."

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