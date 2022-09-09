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Dünya

Bazı Arap ülkeleri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla yas ilan etti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla Ürdün 7, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt 3 gün yas ilan ettiklerini duyurdu.

Safiye Karabacak   | 09.09.2022
Bazı Arap ülkeleri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla yas ilan etti Fotoğraf: Jaber Abdulkhaleg - AA

Istanbul

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın talimatıyla Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla ülkede 7 gün yas ilan edildiği belirtildi.

Lübnan

Lübnan Bakanlar Kurulunun resmi Twitter adresinden yayınlanan Başbakan Necib Mikati imzalı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla bugünden itibaren 11 Eylül Pazar gününe kadar sürecek 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

Ülkede Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapılacağı 18 Eylül'de de yas tutulacağı kaydedilen açıklamada, yas nedeniyle kamu daireleri, bazı kurumlar ve belediyelerde de bayrakların yarıya indirileceği, radyo ve televizyonlarda yayın akışlarının değiştirileceği aktarıldı.

BAE

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla ülkede bugünden itibaren 3 gün süreyle yas ilan edildi.

BAE Başkanlık Divanından yapılan yazılı açıklamada, ülkede özel ve genel sektörün yanı sıra yurt dışındaki büyükelçiliklerde bayrakların yarıya indirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Kral 3. Charles başta olmak üzere Kraliçe'nin ailesine ve İngiltere halkına taziyede bulunuldu.

Bahreyn

Bahreyn resmi ajansının (BNA) haberinde, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin Kral 3. Charles başta olmak üzere tüm Kraliyet ailesine ve İngiltere halkına Elizabeth'in vefatı dolayısıyla taziyelerini sunduğu aktarıldı.

Bahreyn Kralı Al Halife'nin Kraliçe 2 Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkede üç gün boyunca yas tutularak, bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiği kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Bakanlar Kurulu da ülkede 3 gün yas ilan edilmesi ve bu sürede bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Kral 3. Charles'a ve İngiltere halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Umman

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Kraliyet ailesine ve İngiltere halkına taziyelerini sundu.

Bin Tarık, yas sebebiyle bugün kamu ve özel sektörün yanı sıra yurt dışındaki büyükelçiliklerde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

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