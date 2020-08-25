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Dünya

Baykar Genel Müdürü Bayraktar: Ukrayna devleti tarafından üstün hizmet nişanına layık görüldüğüm için onur duydum

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Bu nişanı almaktan çok gururlu olduğumu ifade etmek isterim. Türkiye ve Ukrayna'nın iş birliğinin artması ve bu iş birliğinin iki ülkeye de en üst seviyede fayda sağlaması için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Talha Yavuz   | 25.08.2020
Baykar Genel Müdürü Bayraktar: Ukrayna devleti tarafından üstün hizmet nişanına layık görüldüğüm için onur duydum

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Kiev'deki Devlet Başkanlığı sarayında devlet nişanı verdi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz nokta dost iki ülkenin artan ilişkilerinin en açık göstergesidir. Türkiye, Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olarak her zaman iki ülkenin ilişkilerine önem verdi." ifadeleri kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin son dönemde savunma, teknoloji ve turizm başta olmak üzere çok yönlü olarak geliştiğini aktaran Bayraktar, Ukrayna ve Türkiye'nin birlikte geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğine inandığını söyledi.

Bayraktar, "Ukrayna devleti tarafından üstün hizmet nişanına layık görüldüğüm için onur duydum. Bu nişanı almaktan çok gururlu olduğumu ifade etmek isterim. Türkiye ve Ukrayna'nın her alanda iş birliğinin artması ve bu iş birliğinin iki ülkeye de en üst seviyede fayda sağlaması için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

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Baykar Genel Müdürü Bayraktar: Ukrayna devleti tarafından üstün hizmet nişanına layık görüldüğüm için onur duydum