Baykar Genel Müdürü Bayraktar: Ukrayna devleti tarafından üstün hizmet nişanına layık görüldüğüm için onur duydum
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Bu nişanı almaktan çok gururlu olduğumu ifade etmek isterim. Türkiye ve Ukrayna'nın iş birliğinin artması ve bu iş birliğinin iki ülkeye de en üst seviyede fayda sağlaması için çalışmaya devam edeceğim." dedi.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Kiev'deki Devlet Başkanlığı sarayında devlet nişanı verdi.
- Ukrayna'dan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a devlet nişanı
Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz nokta dost iki ülkenin artan ilişkilerinin en açık göstergesidir. Türkiye, Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olarak her zaman iki ülkenin ilişkilerine önem verdi." ifadeleri kullandı.
İki ülke arasındaki iş birliğinin son dönemde savunma, teknoloji ve turizm başta olmak üzere çok yönlü olarak geliştiğini aktaran Bayraktar, Ukrayna ve Türkiye'nin birlikte geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğine inandığını söyledi.
Bayraktar, "Ukrayna devleti tarafından üstün hizmet nişanına layık görüldüğüm için onur duydum. Bu nişanı almaktan çok gururlu olduğumu ifade etmek isterim. Türkiye ve Ukrayna'nın her alanda iş birliğinin artması ve bu iş birliğinin iki ülkeye de en üst seviyede fayda sağlaması için çalışmaya devam edeceğim." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.