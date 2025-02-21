Başkan Yardımcısı Vance'e göre ABD'nin yozlaşmış kültürü insanları "androjen ahmaklara" dönüştürüyor
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesindeki yozlaşmış kültürün "herkesi aynı düşünen, aynı konuşan ve aynı davranan androjen ahmaklara" dönüştürmek istediğini savunarak, insanların kamu politikalarıyla gelişmesini sağlayacaklarını belirtti.
Ankara
Vance, Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Amerika'nın yozlaşmış kültürünün, "kadın erkek fark etmeksizin herkesi aynı düşünen, aynı konuşan ve aynı davranan androjen ahmaklara" dönüştürmek istediğini savunan Vance, "Biz Tanrı'nın erkekleri ve kadınları bir amaç için yarattığını düşünüyoruz ve sizlerin genç erkek ve kadınlar olarak gelişmenizi istiyoruz. Bunu da kamu politikalarımızla sağlayacağız." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, yemin ederek göreve başlamasının hemen ardından ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin bir kararname imzalamıştı.
Kararnamede, federal hükümetin "toplumsal cinsiyet" ifadesi yerine "biyolojik cinsiyet" kelimesini kullanmasının amaçlandığı, pasaport, vize gibi resmi evraklarda cinsiyetin doğru belirtilmesi gerektiği kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.