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Dünya

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Viyentiyan'da, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alındı.

İki mevkidaş görüşmede ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Bakan Fidan'ın, Malezya, Laos, Singapur, İngiltere Dışişleri Bakanları ve ASEAN Genel Sekreteri ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

Türkiye-ASEAN ilişkileri

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ASEAN'ın temel belgelerinden olan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'na 2010'da taraf olarak kurumsal ilişkilerin tesisi yönünde ilk adımı atan Türkiye, 2017'de ASEAN’ın "sektörel diyalog ortağı" olmuştu.

ASEAN ile sektörel diyalog ortaklığı kapsamındaki işbirliği, ilişkilerin yol haritası niteliğindeki "Pratik İşbirliği Alanları" belgesi temelinde Türkiye, ASEAN üyeleri ve sekretarya tarafından hayata geçirilen projelerle ilerliyor.

Türkiye, 2010'da 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ASEAN ülkeleriyle ticaret hacmi, yıllar itibarıyla artarak sektörel diyalog ortaklığın tesis edildiği 2017'de 12 milyar dolar seviyesine yükselmişti.

Türkiye-ASEAN ile ticaret hacmi 2022'de 14,8 milyar dolar, 2023'te ise 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

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