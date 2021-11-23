BAE Ekonomi Bakanı Mari'dan 'Türkiye ile ekonomik ilişkiler güçleniyor' vurgusu

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Dünya

BAE Ekonomi Bakanı Mari'dan 'Türkiye ile ekonomik ilişkiler güçleniyor' vurgusukonomik ilişkiler güçleniyor" vurgusu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, ülkesi ile Türkiye arasında güçlenmeye devam eden ekonomik ilişkilerin, farklı alanlarda yeni ortaklıklar kurma yönünde büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Mahmut Geldi   | 23.11.2021
BAE Ekonomi Bakanı Mari'dan 'Türkiye ile ekonomik ilişkiler güçleniyor' vurgusukonomik ilişkiler güçleniyor" vurgusu

İstanbul

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Mari, Dubai'de düzenlenen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

BAE ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyleyen Mari, bunun ticaret ve yatırım başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki farklı alanlarda yeni ortaklıklar oluşturma yönünde büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

Türkiye ile BAE'nin ekonomi, ticaret ve yatırımın hemen hemen tüm alanlarında güçlü ortaklıklarla birbirine bağlı olduğunu aktaran Mari, "Bugün de iki ülke arasında sürdürülebilir ekonomik ortaklıkta yeni bir dönem başlatıyoruz." dedi.

Haberde ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 21 artış gösterdiği, 2021'in ilk yarısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttığı kaydedildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma planı

WAM'ın haberine göre, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi ve Bakan Muş'un katılımıyla gerçekleştirien Türkiye-BAE Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, iki ülke arasında petrol dışındaki ticareti çeşitlendirme ve ticaret hacmini artırmaya yönelik bir çalışma planı üzerinde mutabakat sağlandı.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zuyudi, iki ülkenin stratejik konumuna dikkati çekerek, Türk ürünlerinin Orta Doğu, Asya ve Afrika ülkelerine ulaşması açısından BAE'nin köprü görevi görebileceği gibi BAE ürünlerinin de Avrupa ve bazı Asya ülkelerine ulaşması yönünde Türkiye'nin önemli bir pazar olduğuna işaret etti.

Zuyudi, ülkesindeki ekonomik gelişmelere ve projelere dikkati çekerek, Türk firmalarına bu gelişmelerden yararlanmaları çağrısında bulundu.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunması bekleniyor.

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