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Dünya

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 03.04.2022
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi

Baki

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü, Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Patlamada ölü ve yaralıların olduğu, onlarca yaralının hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini açıkladı. Zahidov, ölü ve yaralı sayısının netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi.

Bu arada, patlama dolayısıyla eğlence mekanının bulunduğu binadaki diğer daireler ile yakınındaki araçlar da zarar gördü.

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