Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,285.00
BTC/USDT
16,987.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'dan Ermeni nüfusun yaşadığı bölgeye yasa dışı geçişler nedeniyle İran'a nota

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı bölgeye 14 İran vatandaşının kanunla belirlenen sınır geçiş noktalarının dışında bir noktadan girdiği yönündeki haberlerin araştırılması için İran'a nota verdi.

Ruslan Rehimov   | 03.12.2022
Azerbaycan'dan Ermeni nüfusun yaşadığı bölgeye yasa dışı geçişler nedeniyle İran'a nota

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'a yabancılar tarafından yapılacak ziyaretlerin ülkenin yasaları kapsamında belirlenen kurallara, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı bölgeye 14 İran vatandaşının kanunla belirlenen sınır geçiş noktalarının dışında bir noktadan girdiği yönündeki haberlere ilişkin Hacızade, "İran vatandaşlarının yasa dışı olarak topraklarımıza geçişine ilişkin bilgilerin netleştirilmesi amacıyla İran'ın Bakü Büyükelçiliğine ilgili nota gönderilmiştir. Karşı tarafın yanıtı beklenmektedir." bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde 'Aşırıcılık ve Nefret Söylemi ile Mücadele' paneli
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Düzce'de çadır kentlerde kalan çocuklar futbol oynayarak moral depoladı
Şehit ve gazi çocukları Millet Kütüphanesi'nde teknoloji etkinliğine katıldı
Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 konutun kuraları çekildi

Benzer haberler

Azerbaycan'dan Ermeni nüfusun yaşadığı bölgeye yasa dışı geçişler nedeniyle İran'a nota

Azerbaycan'dan Ermeni nüfusun yaşadığı bölgeye yasa dışı geçişler nedeniyle İran'a nota

İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı "gösterilere destek" suçlamasıyla yargılanıyor

Azerbaycan 'çevreye zararı' incelemek için Ermeni nüfusun yaşadığı bölgeye uzmanlar gönderdi

İran, ülkedeki gösteriler sırasında 200'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı

İran, ülkedeki gösteriler sırasında 200'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı
İran 300 megavat kapasiteli yeni nükleer enerji santralinin inşasına başladı

İran 300 megavat kapasiteli yeni nükleer enerji santralinin inşasına başladı
Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet