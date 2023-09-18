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Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'dan ordusunu Karabağ'dan çekmesini ve sözde rejimin feshedilmesini talep etti

Azerbaycan'ın, Ermenistan'dan, silahlı kuvvetlerini Azerbaycan topraklarından derhal çıkarmasını ve Ermenistan'a bağlı sözde rejimin askeri ve idari yapısının feshedilmesini talep ettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Azerbaycan, Ermenistan'dan ordusunu Karabağ'dan çekmesini ve sözde rejimin feshedilmesini talep etti

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanının Özel Görevler Temsilcisi Elçin Emirbeyov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev'in katılımıyla ülkede, akredite diplomatik temsilcilere brifing verildi.

Brifingde, Karabağ'daki mevcut durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'dan taleplerine ilişkin bilgi aktarıldı.

Katılımcılara, Azerbaycan'ın uluslararası ortaklar aracılığıyla gösterdiği tüm çabalara rağmen Ermenistan ve bu ülkenin Azerbaycan'ın egemen topraklarında kurduğu sözde rejimin normalleşme sürecine zarar vermeye ve gerilimin azaltılmasına yönelik tüm önerileri reddetmeye devam ettiği aktarıldı.

Azerbaycan'ın karşı tarafın provokatif adımlarıyla karşı karşıya kalmasının anlatıldığı brifingde, Karabağ bölgesinde yapılan sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi"nin bu provokasyonlardan biri olduğu kaydedildi.

Karabağ'da sözde rejime bağlı sayısı 10 bini aşkın Ermeni silahlı gücünün bulunduğu hatırlatılan brifingde, bu güçlerin yüzden fazla tank ve diğer zırhlı araçlara, yaylım ateşli roket sistemleri de dahil olmak üzere iki yüzden fazla ağır topçu silahına ve iki yüzden fazla havan sistemine sahip olduğu bildirildi.

Ermenistan'ın yükümlülüklerinin aksine bu güçlere teknik, askeri, lojistik ve mali destek sağladığının anlatıldığı brifingde, Erivan yönetiminin, Rus barış gücünün konuşlandırılmasına paralel olarak Ermeni silahlı kuvvetlerinin çıkarılması talebinin 4. paragrafta açıkça ifade edildiği 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriyi açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Son günlerde hem Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki belirlenmemiş sınır boyunca hem de Karabağ bölgesinde istihkam çalışmaları ve diğer askeri faaliyetlerde artışla birlikte askeri provokasyonların yoğunlaştığının gözlemlendiği bildirilen brifingde, Ermenistan'ın yeni askeri saldırı için hazırlık içerisinde bulunduğu ifade edildi.

Brifingde, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü her ülkeninki kadar önemli olduğu belirtilerek Azerbaycan'ın dünyadaki her ülke gibi, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü uluslararası hukuka yansıyan her türlü yöntemle savunma hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

Ermenistan'ı tehlikeli yoldan dönmeye zorlamanın her zamankinden daha önemli ve gerekli olduğunun vurgulandığı brifingde, Ermenistan ve bu ülkenin Azerbaycan'ın egemen topraklarında kurduğu ve desteklediği cuntanın eski taktikleri olan zaman kazanma taktiğine artık güvenmemeleri gerektiği ifade edildi.

Brifingde, Azerbaycan'ın, Ermenistan'dan askeri faaliyetlerini durdurmasını, intikamcı planlarından vazgeçmesini, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal etmeyi sona erdirmesini, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bölücülük ve terörizmi desteklemeyi bırakmasını talep ettiği kaydedildi.

Azerbaycan'ın aynı zamanda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri personelinin Azerbaycan topraklarından derhal çıkarılmasını, Ermenistan'a bağlı sözde rejimin askeri ve idari yapısının feshedilmesini ve silahlı güçlerin silahsızlandırılmasını talep ettiği de katılımcılara anlatıldı.

Talepler yerine getirilirse Karabağ'da sözde rejimin temsilcilerine af uygulanabileceği belirtildi.


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