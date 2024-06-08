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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Gazze'de yaşanan trajedinin bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi.

Ruslan Rehimov  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli

Bakü

Aliyev, resmi temaslarda bulunduğu Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Filistin meselesine ve Gazze'de yaşananlara değinen Aliyev, "Azerbaycan'ın tutumu nettir. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır. Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli, savaş durdurulmalı ve tüm sorunlar müzakere yoluyla çözülmelidir." ifadelerini kullandı.

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