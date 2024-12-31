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Dünya

Azerbaycan 2025'e havai fişek gösterileriyle girdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,"Dünya güçlerinin isteklerinin aksine toprak bütünlüğümüzü yeniden sağladık. Yine büyük güçlerin iradesine karşı gelerek egemenliğimizi yeniden sağladık. Ülkemizi inançla yönetiyoruz." dedi.

Ruslan Rehimov  | 31.12.2024 - Güncelleme : 01.01.2025
Azerbaycan 2025'e havai fişek gösterileriyle girdi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yıla başkent semalarını aydınlatan havai fişek gösterileri eşliğinde girdi.

Halk, 31 Aralık'ın aynı zamanda Azerbaycanlıların Dayanışma Günü olması dolayısıyla çifte kutlama yaptı.

Bakü'de yapılması planlanan konser programları ise 25 Aralık'ta Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçak nedeniyle yapılmadı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de gece yarısına dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı.

Aliyev, 2024’ü başarıyla sonlandırdıklarını, sene başında belirledikleri tüm hedeflere ulaştıklarını bildirdi.

Azerbaycan'ın geliştiğini ve uluslararası itibarının büyük ölçüde arttığını vurgulayan Aliyev, askeri gücü ve ekonomisi artan Azerbaycan'ın istikrarlı ve güvenli bir ülke olduğunu belirtti.

Aliyev, dünyanın farklı bölgelerinde kanlı çatışmalar yaşandığını, fakat Azerbaycan'ın barış, huzur, güvenlik ve istikrar içerisinde yaşadığını kaydetti.

Ermenistan'la ilişkilerine de değinen Aliyev, "Ermenistan'ın geniş kapsamlı silahlanması bölge için yeni tehdittir. Bunun mantıklı bir açıklaması yok. Ermenistan'ın işgalcilik politikası iflas etti. 2020'de askeri mağlubiyetleri onlara doğru yolu göstermeliydi. Biz de bunu yapmaya çalışıyorduk ve bugün de çabalarımıza devam ediyoruz. Hem resmi açıklamalarımda hem de Ermeni tarafıyla yaptığımız görüşmelerde bu tehlikeli yola girmemeleri konusunda defalarca uyardım. Bu bölgede hiçbir askeri güç bizimle rekabet edemez. Ne kadar ki geç değil bu tehlikeli yoldan dönsünler. Güney Kafkasya barış, huzur ve işbirliği bölgesi olmalıdır. Ermenistan'ın geniş çaplı ve hızlı silahlanması barış olasılığını yok edebilir. Şunu da belirtmeliyim ki, Azerbaycan bu meseleye sadece seyirci kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan halkının bu yıl kendisine bir kez daha itimat gösterip cumhurbaşkanı seçtiğini hatırlatarak, "Bu itimada layık olacağım. Azerbaycan 21 yıldır güvenle, başarıyla ve onurlu şekilde gelişiyor. Bu yıllarda yaşanan zorluklardan hiçbiri bizi yolumuzdan döndüremedi. Dünya güçlerinin isteklerinin aksine toprak bütünlüğümüzü yeniden sağladık. Yine büyük güçlerin iradesine karşı gelerek egemenliğimizi yeniden sağladık. Ülkemizi inançla yönetiyoruz. Ayağımıza takılmak isteyenler yine başarısız olacak." şeklinde konuştu.

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