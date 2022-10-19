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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 19.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev ile Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılacak, ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak.

Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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