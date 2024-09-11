Ayşenur Eygi'nin aile sözcüsü Majid, Biden ve Yardımcısı Harris'e tepki gösterdi
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin aile sözcüsü Juliette Majid, "Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, aileyi arayıp başsağlığı dilemek yerine onu öldüren yabancı orduyu savunmayı seçti." dedi.
New York
Majid, sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in, ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi yerine, "İsrail ordusuna sahip çıkan açıklamalarını" eleştirdi.
Sözcü Majid, "Ayşenur ve ailesi adaleti hak ediyor. Ailesi yas tutmaya devam ederken, Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, aileyi arayıp başsağlığı dilemek yerine onu öldüren yabancı orduyu savunmayı seçti." ifadelerini kullandı.
Majid, Ayşenur'un "kasten hedef alınıp alınmadığına dair bağımsız bir soruşturma başlatılması için" harekete geçilmesini istedi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ön soruşturmasının, Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" meydana geldiğini gösterdiğine işaret ederek, "Böylece sonuca güvenebiliriz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Biden, Eygi'nin ölümüyle ilgili, "Öyle gözüküyor ki bu, bir kazaydı. (Kurşun) Yerden sekerek kazara onu vurmuş." ifadelerini kullanmıştı.
Eygi'nin mezun olduğu üniversitenin rektöründen başsağlığı açıklaması
Ayşenur Ezgi Eygi'nin birkaç ay önce mezun olduğu Washington Üniversitesinin Rektörü Ana Mari Cauce, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni mezun olan Ayşenur Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail birlikleri tarafından öldürüldüğüne dair korkunç haberi aldık. Kalbim Ayşenur'un ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.
Cauce, üniversitenin Filistin bölgesinde bir yıl içinde ikinci defa bir üyesini kaybettiği bilgisini paylaştı.
Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.