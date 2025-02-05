Dolar
35.95
Euro
37.44
Altın
2,858.16
ETH/USDT
2,758.10
BTC/USDT
97,500.00
BIST 100
9,832.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avusturya’da binlerce gösterici, iktidar ortağı olması beklenen aşırı sağcı FPÖ'yü protesto etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık bir aydır süren ikinci koalisyon görüşmeleri sonucunda iktidarın büyük ortağı olması beklenen aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), 30 bine yakın göstericinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi.

Aşkın Kıyağan  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Avusturya’da binlerce gösterici, iktidar ortağı olması beklenen aşırı sağcı FPÖ'yü protesto etti Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan aşırı sağ karşıtları, kurulacak yeni kabinenin büyük ortağı olması beklenen FPÖ ve dolayısıyla ilk defa başbakanlık koltuğuna oturacak aşırı sağcı lider Herbert Kickl’e tepki gösterdi.

"Sağa karşı birlikte dur", "Nazilere hayır" ve "Herkes aşırı sağa karşı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimler sonrasında meclise giren partiler arasında aşırı sağcılarla koalisyon için görüşmeleri kabul eden merkez sağ Halk Partisini (ÖVP) de protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun girişimiyle düzenlenen gösteride konuşan aktivist Sheri Avraham, bundan 25 yıl önce aşırı sağcıların ilk defa koalisyon ortağı olduğunu, Avusturya'da 10 binlerce kişinin protesto gösterileri düzenlediğini, bugün de protestoların devam edeceğini söyledi.

Avraham, insanları düşmanlaştırıcı ve ötekileştirici her yaklaşıma karşı birlikte hareket edilmesinin önemini vurgulayarak, aşırı sağın temel hak ve özgürlükleri kısıtlamayı hedeflediğini, hak ve özgürlüklerin evrensel değerler olduğunu ifade etti.

"Burada yaşayan herkes buraya aittir. İster başörtülü olsun isterse kipa (Yahudi takkesi) taksın hiç fark etmez." diyen Avraham, aşırı sağcılarla koalisyon görüşmeleri sürdüren ÖVP’ye de müzakereleri sonlandırması çağrısında bulundu.

"Bütün Viyana Kickl’den nefret ediyor" sloganları atan aşırı sağ karşıtları, daha sonra şehrin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatarak ÖVP’nin merkez binasına yürüdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Giresun ve Konya'da eğitime bir gün ara verildi
Başkentte 3 katlı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Avusturya’da binlerce gösterici, iktidar ortağı olması beklenen aşırı sağcı FPÖ'yü protesto etti

Avusturya’da binlerce gösterici, iktidar ortağı olması beklenen aşırı sağcı FPÖ'yü protesto etti

Münbiç'teki terör saldırıları sonrası halktan "sessiz" protesto

ABD'de, Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi

Halep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'te düzenlediği bombalı araç saldırısı protesto edildi

Halep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'te düzenlediği bombalı araç saldırısı protesto edildi
ABD yönetiminin düzensiz göçle mücadelesi binlerce kişi tarafından protesto edildi

ABD yönetiminin düzensiz göçle mücadelesi binlerce kişi tarafından protesto edildi
Avusturya 2. Lig ekiplerinden St. Pölten, Antalya'da kamp yapıyor

Avusturya 2. Lig ekiplerinden St. Pölten, Antalya'da kamp yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet