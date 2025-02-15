Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,700.10
BTC/USDT
97,580.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik için Ukrayna'ya asker gönderme planı üzerinde çalıştığı iddiası

İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği bir grup Avrupa ülkesinin, Rusya ile Ukrayna arasında varılacak bir barış anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya asker gönderme planı üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Nuri Aydın  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik için Ukrayna'ya asker gönderme planı üzerinde çalıştığı iddiası Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

İstanbul

Associated Press'in (AP) haberine göre, Aralık 2024'te İngiltere, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Polonya'dan liderler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Brüksel'deki konutunda, Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile bir araya gelerek söz konusu planı görüştü.

Zelenskiy'in, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla en az 100 bin ila 150 bin asker gönderilmesi konusunda ısrarcı olduğu ve hava desteği talep ettiği belirtiliyor.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevklur, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında AP'ye konuya dair yaptığı açıklamada "Henüz çok erken bir aşamadayız." dedi.

Pevkur, devam eden çeşitli tartışmalar ve söylentilere rağmen, Avrupalı müttefiklerin bir plan ortaya koymadan önce Ukrayna'daki temas hattının nasıl şekilleneceğini anlamalarının önemli olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna cephe hattında tarafların güçlerini "birkaç bine" indirmesi halinde, "Avrupa'nın da orada olması sorun değil" diyen Pevkur, devam eden bir çatışma durumunda asker gönderme fikrinin çok daha zor olacağına işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün yaptığı açıklamada, büyük bir güç konuşlandırma fikrinin "çok zorlama" olduğunu söyleyerek, "Uygun, gerçekçi, iyi düşünülmüş, ölçülmüş ve müzakere edilmiş şeyler yapmalıyız." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de 13 Şubat'ta, "Belirli kabiliyetlere girmeyeceğim, ancak barış olması halinde Ukrayna için bir tür güvenlik garantisi olması gerektiğini ve İngiltere'nin bu konuda üzerine düşeni yapacağını kabul ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth da bu hafta, yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki cephe hattına atıfta bulunarak "temas hattının güçlü bir uluslararası gözetim altında tutulmasını" önermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi egemenliğinin sağlanmasını istiyoruz
Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açtı
Palandöken Dağı'ndaki çığ, yasaklı bölgede kayan İranlı kayakçının kask kamerasında
Tekirdağ'da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı
MSB'nin "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" yapıldı

Benzer haberler

Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik için Ukrayna'ya asker gönderme planı üzerinde çalıştığı iddiası

Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik için Ukrayna'ya asker gönderme planı üzerinde çalıştığı iddiası

Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde yer almayacağını söyledi

Fransa: AB, kaynağı ne olursa olsun bir ticari savaşa maruz kalırsa misilleme yapacak

Rusya: Gazze'de vatandaşımızın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya: Gazze'de vatandaşımızın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Ukrayna'da Türkiye'nin tezlerinin doğru olduğu tekrar ortaya kondu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Ukrayna'da Türkiye'nin tezlerinin doğru olduğu tekrar ortaya kondu
Zelenskiy'den Avrupa ülkelerine Rusya'nın olası saldırılarına karşı "ortak ordu kurma" çağrısı

Zelenskiy'den Avrupa ülkelerine Rusya'nın olası saldırılarına karşı "ortak ordu kurma" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet