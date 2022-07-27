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Dünya

Avrupa Uzay Ajansı, JUICE görevi ile Jüpiter'in sırlarını çözmeye hazırlanıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen Jupiter Icy Moons Explorer'in (JUICE) görevi Jüpiter'de yaşam sorularını cevaplamak üzere Nisan 2023'te başlayacak.

Çağla Güngör   | 27.07.2022
Avrupa Uzay Ajansı, JUICE görevi ile Jüpiter'in sırlarını çözmeye hazırlanıyor

Ankara

ESA'dan yapılan açıklamada, "JUICE" Avrupa'nın Fransız Guyanası'ndaki Spaceport'tan Ariane-5 roketiyle Nisan 2023'te fırlatılacağı bildirildi.

Roketin hedefinin, katman katman ortaya çıkarılacak olan Jüpiter sistemi olduğu belirtildi.

Uzay aracı, bu dev gaz gezegenini ve okyanus barındıran Ganymede, Callisto ve Eurpa isimli 3 uydusunu inceleyecek.

JUICE uzay aracı 7 yıllık yolculuğundan sonra 2030'da sisteme ulaştığında, Jüpiter'i uzun vadeli keşifler ve gelecekteki gezegenler arası görevler için potansiyel bir aday haline getirecek sırların çözülmesi bekleniyor.

ESA'nın açıklamasında, görevde gezegen ile uyduların kendi aralarındaki enerji alışverişinin inceleneceği, Jüpiter sisteminin oluşumu hakkında bilginin de sağlanabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bunun yanı sıra görevdeki en büyük hedefin "Jüpiter sisteminde yaşam belirtileri bulmak ve uyduların yaşam için gerekli yapı taşlarını içerip içermediğini öğrenmek" olacağı bildirildi.

Açıklamada, "JUICE, uyduların gizli okyanuslarını, manyetizmasını, ısıtma sürecini, gelgit etkilerini, yörüngelerini, yüzey aktivitelerini ve atmosferlerini inceleyerek yaşam için gerekli koşulların oluşup oluşmadığını bulacak." bilgisi paylaşıldı.

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ESA
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Avrupa Uzay Ajansı, JUICE görevi ile Jüpiter'in sırlarını çözmeye hazırlanıyor

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