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Dünya

Atina yakınlarında çıkan yangın nedeniyle bazı yerleşim birimleri tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de çıkan yangın nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Atina yakınlarında çıkan yangın nedeniyle bazı yerleşim birimleri tahliye edildi Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, başkent Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de bugün öğle saatlerinde açık alanda yangın çıktı.

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Yangın kısa sürede yerleşim birimlerine yaklaştı.

Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği "acil" kodlu mesajla bölgenin tedbiren tahliye edilmesini istedi.

İtfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bölgedeki şiddetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

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