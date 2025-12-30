Dolar
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan Polis Memuru İlker Pehlivan için Yalova Merkez Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yine saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, ateşkes anlaşması uyarınca kontrolünde kalan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine, hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Ramzi Mahmud, Ekrem Biçeroğlu  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yine saldırılar düzenledi

Gazze

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail topçu araçları Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini yoğun bir şekilde bombalarken, aynı zamanda İsrail ordusunun kontrolündeki bölgeden rastgele ateş açıldı.

İsrail savaş uçakları ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, ordunun kontrolündeki bölgelerde bulunan Beyt Lahiya kasabasına hava saldırıları düzenlerken, bombardımanın amacının bölgede önceki saldırılarda hasar gören altyapıyı tamamen yok etmek olduğu ifade edildi.

Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve tamamen kontrolü altında tuttuğu Refah kentinin batısına da hava ve topçu bombardımanında bulundu.

Saldırılarla ilgili ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, en az 418 sivil yaşamını yitirdi 1141 kişi yaralandı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı, 6 kişiyi gözaltına aldı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Amari Mülteci Kampı yakınlarındaki Kudüs Caddesi'ne baskın düzenledi.

İsrail ordusunun baskında açtığı ateş sonucu yaşlı bir Filistinli sırtından yaralandı. Kızılay ekipleri, yaralıya müdahale etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise İsrail askerleri Amari Mülteci Kampı ile Ramallah'a bağlı Mezraa beldesindeki Um Şerayıt Mahallesi'nde evlere baskın düzenledi. Baskınlarda 6 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail Savunma Bakanı Katz, yabancı gazetecilerin Gazze'ye giriş yasağının sürdüğünü söyledi

Öte yandan İsrail Meclisinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine getirilen yasağa ilişkin soru önergesini cevaplayan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de varılan ateşkesin "eksikliği nedeniyle" yabancı gazetecilerin bölgeye girişine yönelik yasağın devam ettiğini kaydetti.

Katz, Hamas'ın "ateşkesi zaman zaman ihlal ettiğini" iddia ederek, bu durumun gazetecileri ve İsrail askerlerini "tehlikeye sokabileceğini" ileri sürdü.

Açıklamasında Katz, İsrail ordusunun da "ateşkesin mükemmel olmadığı ve her an bozulabileceği" gerekçesiyle yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine karşı olduğunu İsrail hükümetine ilettiğini aktardı.

Soru önergesini sunan Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde ise İsrail'in bu bahanelerle yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin vermemesinin Ekim 2023'ten bu yana devam eden insanlık dışı suçlar hakkında gerçeği gizlemek için siyasi bir gerekçe olduğunu vurguladı.

Avde, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yabancı gazetecilerin girişine yönelik yasağı sürdürdüğüne işaret ederek, bunun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonuçları ve yol açtığı yıkımı gizleme girişimi olduğunu ifade etti.


