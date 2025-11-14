Dolar
42.33
Euro
49.27
Altın
4,171.27
ETH/USDT
3,173.10
BTC/USDT
97,047.00
BIST 100
10,594.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için Kayseri'de cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
logo
Dünya

Arnavutluk'ta komünizmin simgesinden cazibe merkezine dönüşen yapı: Tiran Piramidi

Arnavutluk'un komünizm döneminin lideri Enver Hoca'ya ithafen müze olarak inşa edilen Tiran Piramidi, bugün yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olarak dikkatleri çekiyor.

Dzihat Aliju, Fatjon Cuka  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Arnavutluk'ta komünizmin simgesinden cazibe merkezine dönüşen yapı: Tiran Piramidi Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, ülkenin demokrasiye geçiş döneminin simgesi olarak da adlandırılan Tiran Piramidi, 2018-2023 yıllarındaki dönüşümle çok işlevli bir kültür merkezi olarak kapılarını ziyaretçilere açtı. Yapı, Mısır piramitlerini andıran mimarisiyle de büyük ilgi görüyor.

Arnavutluk'taki komünizm döneminde, 1944-1985 yıllarında ülkeyi yöneten diktatör Enver Hoca'ya ithafen müze olarak inşa edilen yapı, bugün başkentin en çok ziyaret edilen yerleri arasında bulunuyor.

Ziyaretçilerine başkentin panoramik manzarasını sunuyor

Tiran Belediyesinin resmi verilerine göre, piramit, 14 Ekim 1988'de eski komünist lider Enver Hoca'nın müzesi olarak açıldı ve 1991'e kadar onun mirasının sergilendiği bir müze olarak hizmet verdi.

Yukarıdan bakıldığında Arnavutların simgesi olan kartal kanatları şeklinde tasarlanan yapı, yol hizasından bakıldığında ise piramide benzemesi nedeniyle Tiran Piramidi ismini aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eski diktatör Hoca'nın kızı ve damadının yönetiminde bir grup mimar tarafından tasarlanan piramit, 1991'de komünist rejimin devrilmesinden sonra farklı amaçlarla kullanıldı.

Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda bulunan, etrafındaki mekanlarla toplamda 30 bin metrekarelik alana sahip piramit, 21 metreye kadar yükseliyor.

Tiran Piramidi, dönüşüm projesi kapsamında yapılan çalışmaların ardından Ekim 2023'te sanat, kültür, inovasyon ve yaratıcı teknolojiyle etkileşimde bulunulabilecek alanlar içeren bir merkez olarak yeniden hizmete açıldı.

Ayrıca yapı, ünlü ve eşsiz merdivenleri ile yukarı çıkıldığında ziyaretçilerine başkentin panoramik manzarasını sunuyor.

Piramit "Tiran" denince akla gelen yapılar arasında bulunuyor

Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin şehirde en çok ziyaret ettiği yerler arasında olan piramit, "Tiran" denince akla gelen yapılar arasında bulunuyor.

Azerbaycan'dan gelen Fidan Bayramova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tiran'ı ilk defa ziyaret ettiğini ve piramidi de yakından görmek istediğini söyledi.

Bayramova, yapıyı beğendiğini kaydederek, "Her şey çok güzel. Hava çok güzel, tarihi yerleri de çok beğeniyorum." dedi.

Endonezya'dan gelen Andine Nabilla Octaviany da Tiran Piramidi'ni beğendiğini belirterek, "İlk defa böyle bir piramit görüyorum. Sanırım burası güzel yerlerden biri çünkü çok ilgimi çekiyor. Dağı, binaları ve manzarayı görebiliyoruz." diye konuştu.

İspanya'dan gelen David Canada da Tiran'ı arkadaşlarıyla ziyaret ettiğini, piramidin kendilerine tüm şehri görebilme şansı tanıdığını kaydetti.

Bir diğer İspanyol turist Ariana Falcon da Tiran'ın turistik yerlerini ve tarihini keşfetmek için burayı seçtiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Ahıska Türkü akademisyen Türkiye'ye borcunu öğrenci yetiştirerek ödüyor
Investco Holding AŞ soruşturmasında 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

Benzer haberler

Arnavutluk'ta komünizmin simgesinden cazibe merkezine dönüşen yapı: Tiran Piramidi

Arnavutluk'ta komünizmin simgesinden cazibe merkezine dönüşen yapı: Tiran Piramidi

Milli judocu Berat Hıdır, Balkan şampiyonluğunun ardından yeni madalyalar hedefliyor

Arnavut taksi şoförü Kumrija, Elvis Presley tarzıyla Tiran sokaklarını renklendiriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet